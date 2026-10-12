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Царьград

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Глава РЖД Белозеров едет в Армению обсуждать концессию ЮКЖД

Глава РЖД Белозеров едет в Армению обсуждать концессию ЮКЖД

Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров прибудет в Армению вечером 13 октября, а на следующий день проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном.

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