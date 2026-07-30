В Польше заявили о падении российской ракеты Х-101 на территории страны В Люблинском воеводстве Польши во время ночной атаки РФ по Украине произошел мощный взрыв и упал неизвестный объект.
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В Польше заявили о падении российской ракеты Х-101 на территории страны В Люблинском воеводстве Польши во время ночной атаки РФ по Украине произошел мощный взрыв и упал неизвестный объект.
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