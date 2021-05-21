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Эксперты раскрыли козни Rand в России, Белоруссии, на Украине

Эксперты раскрыли козни Rand в России, Белоруссии, на Украине

Тесно связанная с американскими спецслужбами Rand Corporation, разрабатывающая аналитику для руководства США, готовит рекомендации для проведения атак против России и Белоруссии, схожие с тем, что Западу удалось осуществить на Украине в 2014 году.

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