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Семак: «Оренбург» очень непростой соперник для «Зенита». В прошлом сезоне мы потеряли очки»

Семак: «Оренбург» очень непростой соперник для «Зенита». В прошлом сезоне мы потеряли очки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Оренбургом».Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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