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Алексей Куракин: Без паники! У президента Украины есть план «Ы»

Алексей Куракин: Без паники! У президента Украины есть план «Ы»

С удивлением утром узнал, что вся Украина хором не спала и с трепетом ждала обращения Нашего Легитимного Недоразумения к нации Дождались! И… И ничего! Получился просто хороший, в “кварталовском” стиле сеанс абсолютно пустого по содержанию аутотренинга: “Мы спокойны! Мы хладнокровны! У великой нации великое, мудрое руководство!” Судя по нервной, беззубой и хаотической реакции Запада, там все же ждали “агрессии” (привет эстонской разведке и ЦРУ, которое сейчас пытается понять - кудой будет тикать из Львова посольство США) Вместо этого получили фактическое обеспечение Россией (которая считает себя не стороной – подписантом/участником “Минска”, а всего лишь гарантом выполнения соглашений.

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