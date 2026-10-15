Пластический хирург Ирина Василенко рассказала, что диеты и физические упражнения не всегда помогают сделать живот плоским, поскольку его форма зависит не только от количества жира.
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