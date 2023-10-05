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NBS: бывшие американцы подали иск о возврате денег за отказ от гражданства США

NBS: бывшие американцы подали иск о возврате денег за отказ от гражданства США

Госдеп запланировал уменьшить пошлину за выход из гражданства США в пять раз. Люди, которые уже сделали это, решили вернуть часть уплаченных денег через суд и подали коллективный иск, сообщил телеканал NBS.

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