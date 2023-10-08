Депутат Госдумы Попов: пропавшую в Израиле актрису Прудникову надо вытаскивать

Евгений Попов, телеведущий, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи в воскресенье утром сообщил, что среди пропавших без вести в Израиле во время атаки боевиков ХАМАС пропала двадцатилетняя актриса из Москвы Елизавета Прудникова.