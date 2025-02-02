Клубы КХЛ обсуждают вопрос о переносе закрытия трансферного окна

Генеральный директор «Торпедо», член совета директоров лиги Александр Харламов заявил, что клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) находятся в процессе обсуждения возможности переноса даты закрытия трансферного окна на месяц из-за расширения календаря регулярного чемпионата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии