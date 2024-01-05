Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов 5 января заявил, что польские политики продолжают играть роль главных провокаторов НАТО.
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