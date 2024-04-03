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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к углублению реформы госпредприятий и поддержке "маленьких гигантов"

Тяньцзинь, 2 апреля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин призвал продолжать усилия по углублению реформы государственных предприятий и энергично содействовать развитию "маленьких гигантов" /малые и средние предприятия на ранней стадии развития, которые специализируются на нишевых рынках и обладают передовыми технологиями/.

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