Вице-премьер Госсовета КНР призвал к углублению реформы госпредприятий и поддержке "маленьких гигантов"

Тяньцзинь, 2 апреля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин призвал продолжать усилия по углублению реформы государственных предприятий и энергично содействовать развитию "маленьких гигантов" /малые и средние предприятия на ранней стадии развития, которые специализируются на нишевых рынках и обладают передовыми технологиями/.