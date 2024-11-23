Открытие базы ПРО в Польше — очередной провокационный шаг США, который ведет к нарастанию стратегических рисков, заявила Захарова.
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Открытие базы ПРО в Польше — очередной провокационный шаг США, который ведет к нарастанию стратегических рисков, заявила Захарова.
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