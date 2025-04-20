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Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма

Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может.

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