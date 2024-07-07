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Центр прописки в Киеве

1 подписчик

Центр прописки и регистрации Киева

Центр прописки и регистрации Киева

Прописка, регистрация, декларация места проживания в Киеве через Дию онлайн. Относительно новая услуга от государства, которая значительно облегчает процесс регистрации места проживания для некоторых категорий граждан Украины.

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