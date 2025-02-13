Имя нового мэра Барнаула назовут 14 февраля

В пятницу в городской думе пройдет решающее голосование депутатов В пятницу, 14 февраля, Барнаульская гордума проведет заседание, где депутаты выберут того, кто будет возглавлять администрацию города в ближайшие пять лет.
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