RT Russia

11 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Злоупотребление правосудием»: почему в конгрессе возмутились содержанием задержанных участников штурма Капитолия

«Злоупотребление правосудием»: почему в конгрессе возмутились содержанием задержанных участников штурма Капитолия

Представители нижней палаты конгресса США заявили, что ещё ни одна группа лиц не подвергалась «столь вопиющему» нарушению своих конституционных прав, как участники штурма Капитолия, которых до суда содержат под стражей в СИЗО округа Колумбия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх