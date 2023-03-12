«Злоупотребление правосудием»: почему в конгрессе возмутились содержанием задержанных участников штурма Капитолия

Представители нижней палаты конгресса США заявили, что ещё ни одна группа лиц не подвергалась «столь вопиющему» нарушению своих конституционных прав, как участники штурма Капитолия, которых до суда содержат под стражей в СИЗО округа Колумбия.
Представители нижней палаты конгресса США заявили, что ещё ни одна группа лиц не подвергалась «столь вопиющему» нарушению своих конституционных прав, как участники штурма Капитолия, которых до суда содержат под стражей в СИЗО округа Колумбия.
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