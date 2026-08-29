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Царьград

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Депздрав Нью-Йорка снизит риск заражения амёбой в пресной воде

Депздрав Нью-Йорка снизит риск заражения амёбой в пресной воде

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка сообщили, что зажим для носа может снизить риск заражения амёбой Naegleria fowleri при купании в пресной воде.

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