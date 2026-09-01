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Царьград

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Челябинец отравился шаурмой и подал в суд на восточное кафе

Челябинец отравился шаурмой и подал в суд на восточное кафе

Сначала суд ему отказал, но вмешалась прокуратура. Чем все закончилось. История берет свое начало еще в мае прошлого года: мужчина купил шаурму в одном из азиатских кафе, находящихся в Челябинске.

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