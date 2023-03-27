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Алексей
Сколько же у нас идиотов, ведущихся на лекции таких "коучей"
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Светлана Шумилина
Пусть лижут ж@пу до костей байдену эти подстилки из ФРГ.
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DIMA CHEPA
Куда же ваша сраная демократия подевалпсь?
Житель Праги пред...
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Израиль 3
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