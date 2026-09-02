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Газета.ру

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Путин дал старт проходке второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе

Путин дал старт проходке второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт проходке второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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