10 проверенных временем приемов для тех, кто помешан на чистоте

Более новое — не значит лучшее. Это правило довольно часто находит подтверждение в жизни. Чем использовать магазинные средства и дорогостоящие приемы по уборке и уходу за вещами, можно вспомнить парочку старых добрых лайфхаков, которыми пользовались еще наши бабушки.