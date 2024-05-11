Военнопленные из Харьковской области

Геннадий Хрипунов

Только посмотрите в их лица- это же не просто, простые люди Окраины, особенно тот, кто со знаком на груди, их уже не исправит жизнь, я бы им не доверял, но на 30 лет отправил бы их к нашим ребятам в Солнечный Магадан, только там им может быть наши ребята могут поставить на место их брехаловку.