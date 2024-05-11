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Военнопленные из Харьковской области

Военнопленные из Харьковской области

После активизации ВС РФ на севере Харьковской области, в числе прочего была захвачена группа пленных ВСУшников.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Только посмотрите в их лица- это же не просто, простые люди Окраины, особенно тот, кто со знаком на груди, их уже не исправит жизнь, я бы им не доверял, но на 30 лет отправил бы их к нашим ребятам в Солнечный Магадан, только там им может быть наши ребята могут поставить на место их брехаловку.
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4 час.
Валентин Щербаков
Глядя на эти бандеровские рожи убийц хочется взять автомат и пустить всю эту мерзость в расход...
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52 мин.

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