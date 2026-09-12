Дмитриев заявил, что невозможно замедлить развитие ИИ

Замедлить развитие искусственного интеллекта уже не удастся. Он как джинн, выпущенный из бутылки. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X .