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ГТРК Татарстан

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Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области и обещал оказать поддержку в расширении поиска молодых специалистов для предприятий ракетной отрасли.

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