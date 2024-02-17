Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области и обещал оказать поддержку в расширении поиска молодых специалистов для предприятий ракетной отрасли.
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