Украинские боевики бросили раненого товарища в сельском частном доме на Курщине. "Все ушли, он спрятался", - произнёс один из наших военных, рассказывая, как русские бойцы вытащили из-под кровати обессиленного противника.
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