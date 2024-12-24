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"Все ушли, он спрятался": Русские военные вытащили из-под кровати раненого бойца ВСУ

"Все ушли, он спрятался": Русские военные вытащили из-под кровати раненого бойца ВСУ

Украинские боевики бросили раненого товарища в сельском частном доме на Курщине. "Все ушли, он спрятался", - произнёс один из наших военных, рассказывая, как русские бойцы вытащили из-под кровати обессиленного противника.

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