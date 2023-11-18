РИА Новости: делегации АТЭС полчаса ждали Байдена на последнем заседании саммита

Главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско пришлось дожидаться за столом появления американского президента Джо Байдена.
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