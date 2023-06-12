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Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин: Отдых в Абхазии - самый дешевый на черноморском побережье

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин: Отдых в Абхазии - самый дешевый на черноморском побережье

В Абхазии с 1 августа штраф за ношение купальников в общественных местах или нахождение на улице в с голым торсом вырастет с 300 рублей до 6 тысяч рублей.

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