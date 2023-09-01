Медийное / информационное трупожорство

реванш

Ввести запрет на деятельность так называемых блогеров, это не люди, не журналисты это шушера живущая тем, что пропагандирует самые низменные инстинкты людей, они стараются делать деньги на смерти, на людском горе, и им на все наплевать, главное чтобы им лайкнули. В ДТП лежат люди на дороге а вокруг них куча "блогеров" с телефонами и таких примеров в нашей повседневной жизни тысячи. Опомнитесь....