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Медийное / информационное трупожорство

Медийное / информационное трупожорство

Матвей Большаков Самая мерзкая черта, присущая практически всем современным СМИ (от мелких блогеров до центральных каналов), – это перерабатывание человеческих трагедий в корм для собственного пропитания.

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Комментарии
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Владимир семин
С комментариями надо быть поосторожнее!
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3 час.
реванш
Ввести запрет на деятельность так называемых блогеров, это не люди, не журналисты это шушера живущая тем, что пропагандирует самые низменные инстинкты людей, они стараются делать деньги на смерти, на людском горе, и им на все наплевать, главное чтобы им лайкнули. В ДТП лежат люди на дороге а вокруг них куча &quot;блогеров&quot; с телефонами и таких примеров в нашей повседневной жизни тысячи. Опомнитесь....
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Согласен Мотвеенко виновата.
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20 мин.

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