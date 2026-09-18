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Царьград

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Ответ "Алисы" про "Ваньку-встаньку" возмутил Стешина: Военкор увидел в этом дискредитацию армии

Ответ "Алисы" про "Ваньку-встаньку" возмутил Стешина: Военкор увидел в этом дискредитацию армии

Ответ "Алисы" про "Ваньку-встаньку" возмутил военкора Дмитрия Стешина. Отечественный голосовой помощник выдал описание украинской песни, высмеивающей русских солдат, в нейтральном ключе.

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