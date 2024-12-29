В МЧС определили лучшее спасательное воинское формирование

По итогам 2024 года лучшим спасательным воинским формированием МЧС России признан Уральский учебный спасательный центр.
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