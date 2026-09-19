Русская весна
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Русская весна

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В Европе понимают, что не в силах отражать российские ракетные атаки

В Европе понимают, что не в силах отражать российские ракетные атаки

Если Россия выпустит несколько ракет по Европе, наше ПВО может не справиться, заявил президент Латвии.

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