Xiaomi представила компактный пауэрбанк на 20 000 мА·ч со встроенным кабелем USB-C за $22

Эволюция мобильных устройств предъявляет особые требования к характеристикам внешних аккумуляторов: они должны обладать достаточной ёмкостью и умеренными габаритами, поддерживать быструю зарядку и все современные интерфейсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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