В Британии объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину паникой

Lewis Joly/Pool via REUTERS Президент Франции Эммануэль Макрон получает тайные сведения о тяжелом положении военных Вооруженных сил Украины на фронте, что вызывает у него панику, заявил в беседе с YouTube-каналом Duran британский военный эксперт Александр Меркурис.