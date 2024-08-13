СВР: США видят Авакова новым президентом Украины вместо Зеленского

В Белом доме считают, что экс-министр МВД имеет связи в Европе и с националистическими формированиями внутри страныБывшего главу МВД Украины Арсена Авакова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) в США считают подходящим кандидатом на смену президенту страны Владимиру Зеленскому.