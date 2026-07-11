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Боец Буржуй: ВСУ в Красном Лимане будут уничтожены или взяты в плен

Боец Буржуй: ВСУ в Красном Лимане будут уничтожены или взяты в плен

Украинские боевики в Красном Лимане будут либо уничтожены, либо взяты в плен. Такое мнение выразил глава службы беспилотных систем 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Буржуй.

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