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Месси о сборной Аргентины: «Хочу быть здесь больше, чем когда-либо. После стольких лет страданий мы переживаем особый момент, я хочу насладиться им»

Месси о сборной Аргентины: «Хочу быть здесь больше, чем когда-либо. После стольких лет страданий мы переживаем особый момент, я хочу насладиться им»

«Время покажет, буду ли я [в сборной] или нет. Реальность такова, что [к тому моменту] я достигну возраста, когда игроки обычно не могут играть на чемпионате мира, и именно поэтому я сказал, что не думаю, что буду там.

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