МСХА: яблоню, грушу и смородину можно обрабатывать гербицидами от сорняков

Ученые Тимирязевской академии (МСХА имени К. А. Тимирязева) установили, что гербициды (химические вещества, применяемые для уничтожения растительности) почвенного действия эффективны в борьбе с сорняками и при этом безопасны для яблони, груши, смородины черной и смородины красной.