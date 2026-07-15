Священник сравнил привычку листать ленту в соцсетях с зависимостью от порнографии

Для многих из нас пролистывание ленты стало фоновым ритуалом: делаем это в транспорте, в очереди, между делами — и почти не замечаем, сколько времени уходит впустую Священник и психолог Константин Пархоменко в интервью "Абзацу" предупредил о рисках, связанных с бесконтрольным потреблением контента в социальных сетях и коротких видео.