Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский предположил, к чему следует готовиться России после попытки военного мятежа Пригожина.
Популярные статьи
- ВКС разгромили колонну ВСУ с оружием Запада: Карта боевых действий на Украине сегодня, 18 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 480-й
- «Мы на грани катастрофы»: Очередной выпад Бербок против России заставил немцев обратиться к Путину
- ВС РФ уничтожают множество машин ВСУ в районе Пятихаток: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 481-й
Свежие комментарии