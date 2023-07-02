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В Шебекино заработали более половины поврежденных при обстрелах предприятий

В Шебекино заработали более половины поврежденных при обстрелах предприятий

С июля начнёт работу фабрика по производству шебекинских макарон. фото: t.me/vvgladkov (архивное фото) Более половины предприятий в Шебекинском городском округе Белгородской области возобновили работу, сообщил 2 июля губернатор Вячеслав Гладков.

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