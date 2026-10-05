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Вернутся долги и старые партнеры: Богдан Глоба дал точный прогноз на неделю с 5 по 11 октября

Вернутся долги и старые партнеры: Богдан Глоба дал точный прогноз на неделю с 5 по 11 октября

Астролог рассказал, почему не стоит спорить со второй половинкой и за счет чего удастся совершить мощный рывок в работе.

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