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Несекретные материалы

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Шойгу поручил усилить тренировки ВМФ по отражению атак украинских БЭКов

Шойгу поручил усилить тренировки ВМФ по отражению атак украинских БЭКов

Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на командный пункт Черноморского флота РФ, где заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

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