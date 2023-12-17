Запад жаждет прекращения импорта важнейших для лечения рака радиоизотопов с нашего завода по производству спецбоеприпасов, но, оказывается, их больше негде взять

Инженер2010 Новаторское лечение рака, зависит от российского завода по производству ядерного оружия 16 декабря 2023 года Ранее Expressen [«Экспрессен» — одна из двух национальных вечерних газет-таблоидов Швеции.
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