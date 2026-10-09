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Шанхай (ATP). 2-й круг. Хачанов встретится с Фери, Сафиуллин – с Серундоло, Джокович сыграет с Хуркачем, Зверев – с Ибином У, Рублев выбыл

Андрей Рублев проиграл Рею Сакамото во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Карен Хачанов поборется с Артуром Фери, Роман Сафиуллин – с Франсиско Серундоло.

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