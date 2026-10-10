Суд взыскал с сервиса «Мобихит» 164,5 тыс. рублей за испорченный смартфон

Житель Ирбита взыскал с торгово-сервисного отдела «Мобихит» 164,5 тыс. рублей после того, как мастер повредил его смартфон при замене дисплея и аппарат перестал включаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Наступила дата об...
- Пока Набиуллина п...
- Расмуссен призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым