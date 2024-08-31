Финальные в этом году привязные подъемы пройдут на Нижегородской ярмарке

«Привязные подъёмы» на аэростатах пройдут в последний день лета на Нижегородской ярмарке (0+). При благоприятной погоде нижегородцы смогут подняться на небольшую высоту и сделать отличные фотографии, рассказали организаторы.
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