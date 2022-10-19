Правила изменили, а на дорогах что изменится?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени: – Что разумнее – прогнать всех владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) с тротуаров на проезжую часть или окончательно приравнять их к пешеходам? – Очень сложный вопрос.