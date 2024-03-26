В Барнауле алиментщик обматерил пристава, заехавшего за ним на ведомственной "Газели"

Пристав решил в принудительном порядке доставить должника в отделение В Алтайском крае привлекли к административной ответственности мужчину, который в грубой форме отказал судебному приставу проехать в отделение, сообщает региональная ФССП.
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