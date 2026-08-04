Русский компас Фото: из открытых источников. Но многие — в ужасе от приговора. ЕВА ГРОМОВА 13-летную Аню и её 8-летнего брата Сережу взяла под опеку семья мигрантов.
Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кожин
К сожалению, точка в этой истории еще не поставлена. Слишком много вопросов осталось к следователям и к опеке. И будет ли закономерный финал, это зависит, прежде всего, от общественности и СМИ. Надо не дать замолчать это дело! Чтобы другим подобным "опекунам" было не повадно.
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Уже предполагаем результат. Не будет реального наказания. Объявят "наказав" штрафом аж тыщ. на 40-50 или символическим сроком, большая часть которого тут же погасится растянутым временем до суда
Ответить
1 м.
Владимир Елкин
А почему русских детей дают усыновлять инородцам? Вопрос к опеке!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии