Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами

Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами

Русский компас Фото: из открытых источников. Но многие — в ужасе от приговора. ЕВА ГРОМОВА 13-летную Аню и её 8-летнего брата Сережу взяла под опеку семья мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кожин
К сожалению, точка в этой истории еще не поставлена. Слишком много вопросов осталось к следователям и к опеке. И будет ли закономерный финал, это зависит, прежде всего, от общественности и СМИ. Надо не дать замолчать это дело! Чтобы другим подобным &quot;опекунам&quot; было не повадно.
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Уже предполагаем результат. Не будет реального наказания. Объявят &quot;наказав&quot; штрафом аж тыщ. на 40-50 или символическим сроком, большая часть которого тут же погасится растянутым временем до суда
Ответить
1 м.
Владимир Елкин
А почему русских детей дают усыновлять инородцам? Вопрос к опеке!
Ответить
1 м.