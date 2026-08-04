Мигранты-опекуны получили срок за издевательства над русскими сиротами

Сергей Кожин

К сожалению, точка в этой истории еще не поставлена. Слишком много вопросов осталось к следователям и к опеке. И будет ли закономерный финал, это зависит, прежде всего, от общественности и СМИ. Надо не дать замолчать это дело! Чтобы другим подобным "опекунам" было не повадно.