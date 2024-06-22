В Белокурихе выпустили на волю семь краснокнижных птиц

Орнитологи надели на лапки соколам специальные кольца, чтобы следить за их дальнейшей судьбой В природном парке "Предгорье Алтая" в Белокурихе выпустили на волю четырех краснокнижных соколов-балобанов и трех соколов-сапсанов, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.